Si è spento a 73 anni Oliviero Soragni. Asmo: 'raro esempio di lealtà rettitudine e professionalità'

Una eccellenza della sanità, non solo sammarinese, Oliviero Soragni si è spento giovedì all'Ospedale di Stato dopo una lunga malattia. Chirurgo ortopedico, residente a Dogana, 73 anni, molti dei quali passati all'interno del nosocomio sammarinese quale Direttore della UOC di Ortopedia (1988-2014), di cui nel 2013 aveva celebrato i 25 anni di attività. Grazie alla sua professionalità ha raggiunto, insieme al suo staff medico, i vertici dell'ortopedia mondiale, con le migliaia di interventi e diagnosi avvenuti a San Marino anche su pazienti esterni. Una eccellenza nazionale che ha portato sul Monte personaggi famosi del motociclismo, come Marco Simoncelli, Loris Capirossi, Mattia Pasini, Bradley Smith, Alex De Angelis, e del calcio come Filippo Inzaghi. Nel 2003 la sua equipe di chirurgia ortopedica realizzò il primo intervento di protesi totale del ginocchio con la tecnica del “navigatore”, grazie all’ausilio del computer. Insignito del titolo di Cavaliere nel 2008 pochi anni più tardi di quello di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia. Oliviero Soragni è stato partecipe anche della vita sociale della Repubblica, Nel 2018 diede vita, insieme ad altri esponenti politici e sanitari, al movimento "Difendiamo San Marino", confluendo poi nella forza politica Elego che si presentò alle elezioni del 2019.

Ultimo atto, a marzo di quest' anno, la nomina, quale Socio Onorario del Panathlon Club di San Marino.

L'Istituto di Sicurezza Sociale ha inviato una nota di cordoglio per la scomparsa di Soragni: "Presidente per più mandati, della Società Italiana di Chirurgia della mano, con il suo lavoro e sotto la sua direzione, l’Ortopedia sammarinese ha ottenuto importanti e prestigiosi riconoscimenti a San Marino e a livello internazionale. “Non ho avuto il privilegio di conoscere personalmente il Collega dottor Soragni – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – ma ho avuto modo di apprezzare i risultati del suo operato, evidenti ancora oggi. Molti ortopedici sono stati formati dal Professor Soragni e in più occasioni hanno documentato il patrimonio culturale e umano ricevuto dal loro maestro e mentore nel corso degli anni: è una eredità professionale di cui si dovrà tenere conto sempre”.

L'Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri lo ricorda come "collega e amico prezioso che mancherà a tutti tantissimo. Un esempio davvero raro di lealtà rettitudine e professionalità che rimarrà sempre nei ricordi più cari di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".



Alessandro Amadei, presidente Comites, ricorda il 'professore per le sue qualità umane e professionali e per l’impegno profuso a favore del Comites San Marino, di cui è stato presidente'. Ai familiari la vicinanza del Comitato italiani all'estero



La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia ricordando la sua umanità nonché la grande disponibilità dimostrata in ogni occasione con la Televisione di Stato.