Achille Lauro: "La mia canzone? E' la mia storia d'amore, un manifesto di libertà"

Seconda giornata di prove per Achille Lauro, che rappresenta San Marino all'Eurovision Song Contest di Torino, in programma dal 10 al 14 maggio. L'esibizione si sta perfezionando, subito dopo l'artista, accompagnato dal capo delegazione Alessandro Capicchioni, ha partecipato alla sua seconda conferenza stampa ed ha potuto constatare la grande attenzione che la sua performance sta ricevendo tra gli addetti ai lavori, anche per la scelta di cavalcare un toro meccanico mentre canta il suo brano, dal titolo “Stripper”.

Nel video alcuni estratti dalla conferenza stampa di Achille Lauro all'Eurovision di Torino