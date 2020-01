AIDA live dalla Spagna al Tiberio

AIDA di Verdi nell'intenso dramma classico prodotto dal Gran Teatro LICEU di Barcellona (già rappresentata più volte) nella edizione satellitare del 2020 per la regia di Thomas Guthrie, cantano Angela Meade soprano americana (Aida) e il Sudcoreano Yonghoon Lee (Radamès) insieme a Mariano Buccino, dirige Gustavo Gimeno. Un cast internazionale e una compagnia con artisti di varie scuole e influenze nazionali soprattutto catalane. Lo storico allestimento di AIDA nasce in Spagna nel 1945 dal progetto scenografico dell'artista catalano di MANRESA, Cabanes. Verdi scrive la sua III opera a 58 anni lavorando sul famoso ménage à trois con l'altro personaggio principale, Amneris (Clémentine Margaine). Passione, amore e odio: sullo sfondo esotico dell'antico Egitto. L'opera nasce nel 1870 per celebrare l'apertura del Canale di Suez al traffico mercantile nel 1869, in arie da colonna sonora e scene corali celebrative, appunto. Una diretta al cinema di un'opera storica viva in sala per una notte via satellite in vari paesi d'Europa e a Rimini.

fz