Al Bano pronto a stupire con il suo show: "San Marino è un punto di riferimento"

Al Bano

Cresce l'attesa per il concerto di Al Bano a San Marino: giovedì 10 agosto alle 21 al campo Bruno Reffi lo show di uno dei personaggi più amati della musica italiana. “E' la mia vita” il titolo scelto per l'evento che, come ha anticipato lo stesso artista, sarà ricco di sorprese.

“Sarà un sogno poter cantare qui stasera”, ha detto Al Bano appena arrivato sul Titano, in tarda mattinata. Al Grand Hotel l'artista ha incontrato i fan che hanno fatto selfie con lui e ricevuto dediche. Questo è un concerto speciale, in qualche modo, perché lo stesso Al Bano da tempo aveva espresso il desiderio di esibirsi in Repubblica. “Quando uno sogna e insiste - ha detto Al Bano nell'intervista a Rtv - alla fine tutto diventa materia. San Marino è un punto di riferimento. È bellissima ed è rimasta tale nei secoli. È sempre affascinante tornare”. Per due volte il cantante ha partecipato, prima come super ospite e poi come giurato, a Una voce per San Marino.

Alla serata saranno presenti anche i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, per un evento patrocinato dalla Segreteria di Stato al Turismo. Proprio in merito a questo, da Al Bano parole di rispetto per le istituzioni sammarinesi. “Loro mi danno la possibilità di cantare qui e io ho la possibilità di offrire emozioni”. “E' una persona vera - commenta il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – e si sta creando un vero legame con la nostra terra della Libertà”. Pedini Amati ha poi anticipato l'intenzione di conferire all'artista l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Proposta di cui Al Bano si è detto onorato.

Nel servizio le interviste ad Al Bano e a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)