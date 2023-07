Al via il 18 luglio la San Marino International Beatles Week

La loro musica affascina generazione dopo generazione, dagli anni '60 ad oggi. I Beatles, da Liverpool a tutto il mondo, compreso San Marino, che dedica loro una settimana internazionale di musica, eventi e cultura. A organizzarla i Beatlesiani d'Italia Associati assieme a Segreteria e Ufficio Turismo. Una manifestazione diffusa in tutto il centro storico, dove risuoneranno le note delle loro canzoni. "E' stata un'idea nata molti mesi fa - spiega Filippo Francini, Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura -, rinforzata nei giorni in cui eravamo a Liverpool per l'Eurovision. Lì abbiamo incontrato Lord Mayor di Liverpool che ci ha concesso un patrocinio a questo evento". Si parte domani con l'inaugurazione della mostra “Beatles forever” a Palazzo Graziani, visitabile gratuitamente fino a domenica. In esposizione quadri, foto e memorabilia. Nella stessa location eventi e incontri per tutta la settimana. Mercoledì musica live in quattro locali del centro con i “Musicisti Beatlesiani on the Road” in “duo acustico”. E poi il concerto clou di giovedì al Campo Bruno Reffi: a intrattenere il pubblico la Beatles Tribute band italiana “The Beatbox”: "Sono musicisti giovanissimi - commenta Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani d'Italia Associati e organizzatore dell'evento - ma la cosa bella è che riescono a riprodurli in maniera fedele. Chiudi gli occhi e senti i Beatles".

Nel video le interviste al Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini, e al presidente dei Beatlesiani d'Italia Associati e organizzatore dell'evento, Rolando Giambelli