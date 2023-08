Armonie: a San Marino il concerto con gli spartiti ucraini a rischio distruzione

Alcune immagini del concerto

Un ponte culturale tra San Marino e Ucraina nell'ultimo appuntamento, ieri, con "Armonie": la rassegna di concerti dell'associazione Camerata del Titano. Sul palco del teatro Concordia di Borgo Maggiore "Piano-Time": concerto per pianoforte e orchestra sinfonica con brani di compositori come Mozart e Beethoven e altri geni della storia della musica. Oltre all'obiettivo della rassegna, che è quello di valorizzare i giovani talenti e allo stesso tempo il territorio sammarinese, la particolarità era la direzione del maestro Hobart Earle, alla guida dell'Orchestra Filarmonica di Odessa, in Ucraina. La Camerata del Titano ha suonato con gli spartiti del colleghi ucraini che sono stati così sottratti, come sottolinea l'associazione, "per un breve tempo al rischio dei bombardamenti".