Ascolti record per la 70^ edizione, che emoziona con gli ospiti

Francesco Gabbani domina la prima classifica generale di Sanremo dopo l'esibizione di tutti i big. Ed è ancora Fiorello-show: scende le scale dell'Ariston vestito da Maria De Filippi, si aggiunge come quinto al quartetto dei Ricchi e Poveri, interviene a ripetizione lasciando il segno. Emozione per il duetto Ferro-Ranieri. Standing ovation per Fabrizio Frizzi nel giorno del 62mo compleanno del presentatore, sul palco la moglie Carlotta. 'Questa settantesima edizione l'avrebbe dovuta condurre lui', dice commosso Amadeus.

Seconda serata che registra 9,7 mln di spettatori e il 53.3% di share, mai così alto dal 1995.

E oggi i ragazzi di RadioTutti sceglieranno il loro vincitore, che sveleremo prima della finale di sabato.