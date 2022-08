Barbara Terenzi: "Una mostra sulla Cina nel ricordo dell'opera di mio padre"

Al Museo di Stato, fino al 4 settembre, sarà in esposizione la mostra “Beautiful China a San Marino”, inaugurata questa mattina. 64 opere di pittura paesaggistica realizzate da otto artisti cinesi in mostra a Palazzo Pergami Belluzzi, oggi teatro dei rapporti sempre di alto livello tra San Marino e Cina, ormai ultracinquantenni, come ha ricordato anche il ministro consigliere dell'Ambasciata cinese a Roma, Xisong Zhou. Alla presenza della Eccellentissima Reggenza, per il taglio del nastro, le due associazioni che hanno reso possibile la mostra, l'associazione di commercio italo-cinese sezione dell'Adriatica, con sede a Rimini, che ha selezionato le opere con precisi criteri, e naturalmente l'associazione San Marino-Cina, che ha messo a disposizione oggetti, manufatti artistici e immagini fotografiche del museo di arte e cultura cinese, con sede a Serravalle, creato dal fondatore dell'associazione, l'indimenticato Gian Franco Terenzi, il cui testimone è stato raccolto, non senza emozione, dalla figlia Barbara.

Nel video le interviste a Angelo Raffaele Beatrice, presidente onorario associazione italo-cinese sezione dell'Adriatica, e a Barbara Terenzi, presidente associazione San Marino-Cina