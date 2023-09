Battaglia di Monte Pulito, Giunta di Faetano ricorda insieme ai bambini delle elementari

La commemorazione alle Scuole Elementari

Hanno scelto l'incontro con i giovanissimi per commemorare la battaglia di Monte Pulito del 18 settembre 1944 e il sacrificio del soldato Gurkha, Sher Bahadur Thapa, morto in suolo sammarinese dopo aver salvato i compagni feriti, nel conflitto fra alleati e tedeschi. Lezione di storia e di memoria all'aria aperta per i bambini delle IV e V della scuola elementare “Il Mulino”. Insieme al Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni, parla ai giovani lo storico Daniele Cesaretti, vero esperto di questa vicenda.

Poi il laboratorio di lettura, approfondito proprio insieme all'autore di “Crapa Pelata e la Banda dei Mille Colori”, di Daniele Susini e Fulvia Alidori, che hanno scelto una favola per raccontare la lotta al fascismo. Nei messaggi dei ragazzi ci sono i tanti significati che questo testo racchiude e che ha loro trasmesso:” la libertà, il rispetto delle differenze sono valori – hanno detto - che hanno le ali di una farfalla”.