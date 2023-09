Biennale: verso il weekend del Leone d'Oro

Volata finale per la 80^ Biennale Cinema di Venezia. Proiezioni ultime prima del gala di Sabato 9 settembre. In concorso il restante dei 6 film italiani in gara, LUBO di Giorgio Diritti, coproduzione Rai Cinema. Storia di un nomade, artista di strada in Svizzera, richiamato alle armi al confine tedesco nel 1939. In competizione anche HOLLY di Fien Troch. Vicenda paranormale di una adolescente, che vede il futuro, al centro della comunità piena di aspettative mal riposte. Da segnalare fuori concorso l'omaggio della critica, aperta al pubblico in più sale del Lido, a ENZO JANNACCI in “Vengo anch'io” di Giorgio Verdelli. Chiude il documentario targato Rai, AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri, vicenda madre-figlia in una Roma senza tempo. Fra i corti DIVE di Aldo Iuliano, un tuffo di sentimenti adolescenziali tra due ragazzi, giù in fondo al mare blu, senza ritorno!?.