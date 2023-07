Bologna capitale del cinema (ritrovato)

Il Cinema ritrovato

Bologna è ormai una capitale del cinema grazie al cine “ritrovato” (e salvato) con il restauro dei film. Il regista premio Oscar Wim Wenders e il direttore della Cineteca e presidente della Festa del Cinema di Roma Farinelli ne hanno disegnano il fascino e la storia. 470 pellicole per 290 proiezioni in 7 sale cittadine con oltre 50.000 biglietti staccati e 1200 persone in due serata al cine-concerto dell'Orchestra del Teatro Comunale all'Auditorium. Piazza Maggiore è ormai una location dell'immaginario cinematografico mondiale. Una 37^ edizione del Cinema Ritrovato costellata di artisti e registi (Joe Dante, Luca Guadagnino, Avati, Matt Dillon e Costa Gavras). Il grande fotografo NAN GOLDIN dice: “non avevo mai visto 6000 persone sedute il piazza (Maggiore) di notte, in silenzio senza fiatare, e senza cellulare”.