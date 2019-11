Cantare il padre: un successo americano del cuore

Il film "Una canzone per mio padre"

La canzone “I CAN ONLY IMAGINE” di Bart Millard ha vinto 2 dischi di platino e divenuta un successo mondiale parla ancora a tutti di dolore e bellezza in un lungometraggio distribuito in Italia da novembre. Una storia vera di un ragazzo abbandonato dalla madre e in balia del padre alla deriva. Dal mondo del football americano cerca il riscatto davanti al papà ex giocatore. Ci riesce soltanto cantando... prima la scoperta di un talento da parte di una insegnante poi una piccola band (i MercyMe) e infine un produttore che cambierà la sua vita e quella paterna. Nessuno dei 2 fuggirà più dal disagio interiore. Si ricongiungeranno nell'amore famigliare l'un l'altro per sempre. Credere in chi hai vicino trasforma in persona (vera, nel reale quotidiano) te e l'altro; solo con il perdono si riconquista una vita (bella! E desiderabile) degna di essere vissuta: “quando la musica trasforma il cuore”.

