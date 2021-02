Cartoni riminesi online per la famiglia

"Sasha e il Polo Nord"

Una bambina vuole ritrovare il nonno esploratore artico mai tornato dal Polo Nord: perché lo ama. Nella Russia ottocentesca la nave dei ghiacci DAVAI comandata da Oloukine sparisce. Qualche anno dopo SASHA, la nipotina ormai adolescente del comandante scomparso, organizzerà una rocambolesca missione di recupero con la rompighiaccio Norge. Troverà diario e memoria del nobile nonno recuperandone la reputazione per l'intera famiglia dopo il rientro al porto di Pietroburgo. L'autore e regista ex illustratore e fumettista, Rémi Chayé, punta sull'emencipazione della figura femminile che dalla nobiltà zarista si avvia agli sconvolgimenti del 900. Essere donna e nobile con obblighi e protocolli precisi non ferma il moto del cuore che tutto sconvolge. Neve e colore accendono il paesaggio invernale e fanno della condizione esistenziale di una giovane donna il pretesto per scontornare l'immagine come su una tela a tinte pastello tutto sfuma nella fotografia ispirata ai manifesti ferroviari degli anni 40.

fz