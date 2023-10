Centro Storico: dal 31 ottobre la magia del cioccolato e brividi di divertimento per i più piccoli

Sentiamo Alessandro Salomao

Anche l'esuberanza, la simpatia, degli youtuber sammarinesi Rebby e Molly per promuovere la prima edizioni di “CioccolaTi”. Da anni, in Repubblica - ha ricordato Elia Rinaldi, Segreteria Turismo -, si avvertiva la mancanza di un evento interamente dedicato al “cibo degli dei”. Appuntamento dal 31 ottobre al 5 novembre, con un approccio di sistema, diffuso. Via Eugippo sarà il regno dei maestri cioccolatieri; show cooking alla Cava dei Balestrieri. E poi mercatini in Via Donna Felicissima; e un inedito Museo del cioccolato alla Galleria Cassa di Risparmio.

Strategiche le sinergie con realtà del III settore del Riminese; atteso un indotto di almeno 5.000 visitatori. Ad ampio spettro l'individuazione del target di questo calendario autunnale; con una particolare attenzione alle famiglie. Perché il 31 ottobre, giorno di Halloween, sarà anche il primo della 2 giorni della “Casa dei Fantasmi”. Per i più piccoli un'avventura imperdibile. Intrattenimento pensato per bambini dai 4 ai 12 anni, in collaborazione con l'Associazione Clavicola. Centro Storico da vivere, insomma; in ogni stagione.

“Dopo alcuni anni di assenza riproponiamo un evento legato al mondo del cioccolato e della pasticceria organizzato insieme all’Ufficio del Turismo, ad un promotore esperto di questo tipo di iniziative e a tanti partners che hanno scelto di affiancarci per l’organizzazione di questa gustosa novità del nostro palinsesto eventi - ha detto il Segretario Federico Pedini Amati -. Per quanto riguarda la festa di Halloween proponiamo invece un appuntamento dedicato ai bambini che si terrà all’interno di uno spazio mai utilizzato prima d’ora e ricavato al piano terra della sede della Segreteria di Stato per il Turismo".



Nel servizio l'intervista ad Alessandro Salomao - Presidente AssoVespucci