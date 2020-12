"China's Van Goghs": il genio visto dai cinesi

Lo streaming d’autore (e solidale: aderendo, in parte si finanzia l'industria cinematografica anche italiana) in piattaforma Wanted Zone con un catalgo « di ricerca e ricercato » film inediti proposti a tutte le sale virtuali già esistenti invitando “al cinema” registi e ospiti via chat con il pubblico. “VAN GOGH” visto dalla Cina operosa e operaia alquanto popolare... è parte di quella filmografia coraggiosa e non convenzionale in anteprima con film provenienti dai festival, vincitori di premi e apprezzati dalla critica e dal pubblico internazionali, come la storia reale al contempo poetica e ispirata del documentario di Yu Haibo rivelatosi alla critica già nel 2016. “China's Van Goghs” racconta di un esercito di contadini trasformati dalla compravendita internazionale delle riproduzioni d'autore in copiatori seriali di opere del genio olandese icona mondiale più richiesta in assoluto.





Manualità acquisita in campagna messa a disposizione in catena di montaggio nel quartiere 'artistico' di Dafen della metropoli di Shenzhen. Copie e basso costo realizzate a mano pezzo per pezzo a loro modo uniche ma ripetibili... perchè fedeli alle richieste di mercato. Un giorno Zhao Xiaoyong dipingendo e ridipingendo mosso dal desiderio cerca di toccare il cuore di ciò che è irriproducibile e si mette sulle tracce di Vincent ad Amsterdam cercando sé stesso mostra nel vivo il profondo travaglio visto da Occidente di una Cina in transizione...

