CineBlasco: non solo musica in sala

Un grande rocker, happening in concerto per l'estate, “come fosse sempre l'ultimo”; e la meraviglia dell'ascesa continua fino al recentissimo, dichiarato dai critici, miglior pezzo degli anni dieci del 2000: EH... GIÀ: “continua a stupirmi” - dice. La misura dell'uomo si colma con la semplicità dell'artista nel lungometraggio di 2 ore per la regia di Pepsy Romanoff: evento anche sociale a partire dal record del Modena Park 2018 fino ai concerti di San Siro 2019. 2 anni di immagini e girati in vari formati (23 telecamere dal vivo) convertiti in pellicola cinematografica (2 km di celluloide). Materiali vari riversati e montati come al cinema per dar magia viva alla ruvida realtà degli spettacoli del BLASCO. Voci e suoni unici in un'esperienza cinematografica con un protagonista: VASCO ROSSI negli occhi della gente. Nel backstage le prove e lo studio di registrazione, il capo orchestra e la band. Pubblico e privato frammisti alla fama e al mito che continuano... si disvela il segreto del successone SEMPLICE frutto di una vita DIFFICILE: l'UMANITÀ senza fine.

