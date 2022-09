Concorso Tebaldi: entra nel vivo l'edizione “della ripartenza”

Sentiamo Angelo Nicastro, Laurent Brunner, Dominique Meyer e Barbara Andreini

Ci sono tutti i protagonisti attorno al pianoforte, uno Steinway di rara serie, sul quale Renata Tebaldi studiò lungo tutta la sua carriera; in qualche modo simbolo - proprio come questa ottava edizione del Concorso internazionale - di ripartenza. Parlano i commissari delle due giurie – barocco e opera - selezionatissime per livello ed esperienza, tutti tecnici, direttori di teatri e festival, sottolineando l'importanza della formazione, in un mondo difficile e messo alla prova dal Covid come dalla guerra. Giovani talenti davanti all'opportunità di farsi ascoltare e di essere scoperti. Arrivano a San Marino in 63, dalle 330 candidature iniziali, dopo le preselezioni svolte sia video, sia live nelle sedi della Reggia di Versailles e della Scala di Milano. Commozione e vanto nella parole del Presidente della Fondazione Tebaldi, Niksa Simetivoc, per il ritorno dell'edizione nel centenario della “Voce d'Angelo”, resa possibile – dice - da un gioco di squadra e nell'invito a tutti a partecipare ai concerti dei finalisti (ingresso libero) al Kursaal, domani e sabato sera.

Nel video, le interviste ad Angelo Nicastro - Direttore Artistico Concorso Internazionale Tebaldi; a Laurent Brunner – Presidente Giuria Sezione Barocco e Direttore dello “Château de Versailles Spectacles; a Dominique Meyer - Presidente della Giuria sezione Opera e Sovraintendente del Teatro alla Scala e a Barbara Andreini – Coordinatrice Artistica Fondazione Tebaldi