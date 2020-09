Continua la rassegna musicale d’estate 2020 al Teatro Titano. A Borgo Maggiore inaugurato monumento in onore di Don Bosco

Gli eventi a San Marino Città e Borgo Maggiore

Le melodie ammalianti degli archi riempiono il Teatro Titano di San Marino. Due pomeriggi di musica gratuiti ma limitati a un massimo di 50 persone l’uno. Allo Sca Master Concert di ieri si sono esibiti Ariadne Daskalakis al violino e Leonid Gorokhov al violoncello, accompagnati da Alessandro Tardino al pianoforte. I maestri di fama internazionale sono docenti ai "San Marino international music summer courses" dal 2016 ed è già il secondo anno che danno spettacolo come solisti sul Titano. E proprio oggi, sullo stesso palcoscenico, si sono esibiti i loro allievi per lo String concert academy. Questo e gli altri concerti della Rassegna musicale d’estate 2020 sono organizzati dall’associazione musicale camerata del Titano.

Ci spostiamo poi a Borgo Maggiore, dove sabato al Parco dell’Istituto musicale è avvenuta la riconsegna alla comunità del monumento in onore di Don Bosco. Presenti alla cerimonia, accompagnata da un momento di preghiera, il segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, il segretario per il segretario al lavoro Teodoro Lonfernini e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Federico Cavalli, oltre agli ex allievi di Don Bosco.