D'Alò disegna la sorellanza in un cartone

D'Alò è autore italiano d'animazione tra i più noti nel mondo per il grande successo de LA GABBIANELLA e MOMO. Qui affronta una sceneggiatura tratta dal libro di Roddy Doyle LA GITA DI MEZZANOTTE edito da GUANDA omaggio alla sorellanza e alla amicizia vera tra 4 generazioni di donne in Irlanda. Mary è una bambina con la passione della cucina. L'undicenne vorrebbe Una vita da chef spalleggiata dalla nonna Emer che desidera il suo bene fino in fondo. 4 figure di donna faranno un viaggio nel tempo in un cammino di crescita generazionale non senza ironia e amore.