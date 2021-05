Dante in "Commedia" a Ravenna

Ravenna

Lo guida la Commedia dai suoi figli Pietro e Jacopo a Ravenna, autori dei “Commentari”. L'esilio si fa lieve con loro per verità, conoscenza e perfezione, inseguite in terra ravennate nella figura dell'amata e invocata, Beatrice. Il Centro Dantesco dei Minori Conventuali di Ravenna e la Biblioteca Classense custodiscono i tesori della COMMEDIA: incunaboli, cinquecentine, studi e traduzioni per il lavoro dei bibliotecari si scopre l'Alighieri inedito e sconosciuto ai più nei luoghi dove la figlia Antonia si farà monaca col nome di SUOR BEATRICE.

