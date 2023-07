Ecco “Woodland”, la prima serie animata creata e ambientata in Romagna

Il successo internazionale delle serie animate di Zerocalcare ha dato al mondo dell’animazione italiana, finora poco conosciuto, uno slancio che non si era mai avuto prima.

Ora Moonpath Studio, casa di produzione indipendente nata da pochi mesi, dichiara apertamente di voler cavalcare questo successo creando la prima serie animata interamente prodotta in Romagna.

E proprio la Romagna è al centro di Woodland, opera liberamente ispirata all’universo dei Looney Tunes, con protagonisti animali antropomorfi impegnati in avventure simili a quelle dei “colleghi” più famosi ma questa volta con un forte richiamo al nostro territorio.

A dirigere l’opera è Marco Gentili, giovane regista già salito alla ribalta grazie al suo corto di fantascienza Over the Skyline, a sua volta ambientato in Riviera mentre le animazioni sono di Lorenzo Prioli.

La serie è ancora in fase di preproduzione ma alla Biblioteca Gambalunga di Rimini se ne è avuto un primo assaggio in una delle serate della rassegna Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema di Animazione e del Fumetto che quest’anno giunge alla 39esima edizione e che continuerà a proporre eventi fino al prossimo 16 luglio.