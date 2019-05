"Esplora" in experiential learning: il compleanno della polisportiva

Esplora a Rtv

Da tempo i tutor, educatori ed esperti, guardano collaborando anche ai nostri SPECIAL OLYMPICS. Festeggeranno il colore sociale “ROSSO oltre i confini!” nel compleanno in Darsena il 30 maggio prossimo. Sono venuti a trovarci in RTV per vedere gli spazi di RADIO TUTTI a cui hanno partecipato. FIORENZO è uno dei fondatori, MARTA fa l'educatrice culturale e MARCO vince da campione nell'atletica, nuoto e soprattutto nel quotidiano, con il gruppo. La “mission” della società si basa sull'EXPERIENTIAL LEARNING, imparare facendo tesoro della squadra e degli altri. Stare vicini in relazione reciproca significa proprio “ESPLORAre”. Sbagliare è un'esperienza di vita perché l'errore è la prima risorsa - dicono i promotori dei vari settori - tra sport, musica e vacanze, veramente SPECIALI.

Sentiamo la delegazione di ESPLORA Rimini che in mattinata è stata ospite nei nostri studi:

FIORENZO FANTINI Presidente ESPLORA, MARTA COVERI Educatrice e tutor culturale, MARCO FABBRI Atleta disabile