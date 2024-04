Famiglie a teatro: al Concordia "Caro lupo"

Al Teatro Concordia in scena ieri “Caro lupo”, spettacolo dedicato ai bambini tra i 3 e gli 8 anni, della compagnia Drogheria Rebelot con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, Giacomo Occhi, per la regia di Nadia Milani.

«Caro Lupo…» è l’inizio di una lettera che ha il sapore di una fiaba. C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco in cui vive la piccola Jolie, con la mamma e il papà. La protagonista è una bambina quindi, con cui i piccoli spettatori e le piccole spettatrici potranno immedesimarsi come se vivessero la favola in prima persona in un dialogo fra il teatro delle ombre e il teatro su nero, permettendo di inscenare un mondo magico dove reale ed irreale si confondono.