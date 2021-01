Fellas 100+1: il compleanno del regista

Il 20 gennaio 1920 nasceva a Marina Centro (zona Dardanelli) il regista romagnolo più noto al mondo, che ha cambiato il cinema e messo sottosopra la sua città, anche ora (a cominicare da AMARCORD). E così fece con la Capitale eterna, sua residenza elettiva, fissandola nel suo film ROMA. Da liceale disegnava già col lapis faceva i ritratti (soprattutto le caricature), a tutti - diceva Titta il “Grosso”- che lo amava come un'ombra e non si staccava mai da lui.





Dopo il '39 e fino al '43 in tempi non facili incontra il Marc'Aurelio, il cinema, la radio e Giulietta Masina sua moglie, che non lascerà più. Fabrizi e Rossellini in pieno Neorealismo, Tullio Pinelli e Germi-Lattuada fino all'avanspettacolo, sono gli uomini del dopoguerra (“Luci del varietà” e del 1950). Dal '52 in poi arriva Sordi tra Sceicco e Vitelloni attraverso LA STRADA con la Masina arriva L'Oscar seguito dalle Notti di Cabiria: LA DOLCE VITA e 8 e 1/2 sono storia compresi i 5 Oscar, nel 1993 (anno della morte), ultimo riconoscimento planetario alla carriera.





La nipote Francesca Fabbri Fellini con il fotografo Graziano Villa, proprio oggi, hanno messo tutto questo in un magazine (FELLINI MAG) guardando a creativi e giovani perchè tutto possano immaginare... Il Fellas (come lo chiamava Titta Benzi) è l'unico artista che ha tentato di toglierci “tutto quello che di morto ci portiamo dentro” perchè per vivere ci vuole tempo, troppo tempo, e lui ce ne ha tolto un po'.

fz