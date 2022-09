Festival delle “Romagne”: vivere bene tra mare e 'Forliverde'

Le Romagne sono “terra del buon vivere” dal 'forliverde' al mare hanno coinvolte oltre 100 associazioni territoriali. Il festival esprime i tanti temi di coesione che fanno dell'intera EMILIA ROMAGNA una regione a vocazione turistica tra storia e cultura. Benessere a tavola in percorsi enogastronomici, bene comune tra innovazione e tradizione. in Romagna sono le “relazioni” a creare le opportunità in forma di amicizia, da sempre. Educare a rendere il nostro tempo migliore, mai solo per sé stessi. Le 3 giornate tra Forlimpopoli e il San Domenico di Forlì si sono sviluppate all'insegna delle RELAZIONI DI PACE e RELAZIONI CULTURALI cioè politiche in senso pieno.