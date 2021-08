Fiabe popolari turche sul palcoscenico

La strega con i denti di ferro fa paura anche agli adulti. Danilo Conti con Antonella Piroli della Compagnia Tanti Così Progetti mettono in scena composizioni di figura tratte dalle fiabe popolari turche fatte di pupazzi, oggetti e luci, in coreografie che intessono la trama come in uno spartito musicale: la Strega Denti di Ferro isolata non vuol esser disturbata da 3 fratellini persi nel fitto del bosco. Scoprire, esplorare e sperimentare per sapere se la vecchina e la sua casetta incantata sono di una strega o di una fata. Ci sono tutti gli ingredienti della storia tratta dal folklore orale in fiabe che stranamente a nord come a sud si somigliano moltissimo: il fratello più piccolo è di solito il più savio. La vecchia nasconde gabbie e ossa di bimbo in casa. Le mamme mettono in guardia sempre i piccoli. Fame, sonno e freddo, spingono i ragazzini dritti, dritti, verso il lume della casa ma la maga aspetta che dormano per mangiarseli senza fare i conti con il più piccolo che resiste alla stanchezza e si gioca la vecchietta...

