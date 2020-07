Fisarmoniche sotto la loggia

Non solo cinema. Ieri sera, in Repubblica, libri, teatro e musica

Il maltempo non ha fermato il Concerto di Fisarmoniche ieri sera sotto il porticato di Piazza di Sopra di Borgo Maggiore. L'evento rientra nella Rassegna Musicale d’Estate e ha visto protagonista il M° Sergio Scappini con un programma basato sui brani per fisarmonica sola, duo di fisarmoniche ed ensemble, con l'esecuzione di autori che spaziano da Haydn a Bach, e ancora Morricone, Casadei, Semyonov. Non è mancata la fantastica fisarmonica solista del maestro Scappini. E domenica si replica il concerto all'Alba, dagli Orti dell'Arciprete della Basilica del Santo. L' Accordion Concert Academy Ensemble con ingressi contingentati.