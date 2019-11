Formarsi per gli altri: un corso ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa

Intervista con Mons. Andrea Turazzi, Vescovo San Marino-Montefeltro

“Per una nuova presenza dei cattolici” nella cultura laica non clericale alla luce della DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. Un laboratorio organico e sistematico che si occuperà di società civile, lavoro e ambiente. Interverranno nei 5 appuntamenti docenti, responsabili delle associazioni laicali e amministratori locali, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose ALBERTO MARVELLI. Un nuovo e aggiornato servizio dei volontari del gruppo di lavoro articolato nei martedì al Vicariato di Domagnano. Gli incontri aperti a tutti e soprattutto ai giovani prevedono esposizioni dei temi, studio e condivisione del percorso formativo. Secondo gli organizzatori della pastorale sociale la vera laicità è basata sul “Diritto di avere dei diritti”.

