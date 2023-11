Fracci: "Codice" Étoile

Carla Fracci

Carla Fracci è stata molto più di una ballerina tanto che per la gente la sua morte nel 2021 è stata lieve: tutti la immaginiamo ancora sul palco a lavorare incessantemente per la storia della danza. Insegnante, attrice e interprete: una donna, moderna artista, con un suo CODICE di dedizione all'arte. Daniele Lucchetti ne dipinge i confini con le testimonianze di chi la imita ancora nella vita. Musiche degli ATOMS FOR PEACE e supervisione di Thom Yorke per un lavoro cinematografico d'autore che ha dei protagonisti in tutti i campi: Jeremy Irons, Marina Abramovic, Carolyn Carson, Roberto Bolle, Chiara Bersani e Carolina Abbagnano. CARLA è una amata e ammirata artista della quale non si è raccontato tutto perché una ÉTOILE fa luce nel firmamento dello spettacolo soprattutto per i giovani.