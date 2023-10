Francesco Stefanelli Primo Violoncello dell'Orchestra Arena di Verona

Il giovane violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli ha conquistato il prestigioso titolo di Primo Violoncello dell'Orchestra della Fondazione Arena di Verona. Un trionfo avvenuto dopo una esecuzione memorabile che ha incluso il concerto di Dvorak e il Don Chisciotte di Richard Strauss nel concorso che si è tenuto lo scorso venerdì.



A presiedere la finale del concorso una commissione composta dalle prime parti dell'orchestra, dal direttore artistico e dal commissario esterno Massimo Macrì, rinomato primo violoncello dell’orchestra della Rai di Torino.



Francesco è stato annunciato come l'unico candidato idoneo per la posizione, un successo che rappresenta per lui non solo la culminazione di anni di studio dedicati e appassionati con i più grandi maestri di violoncello al mondo, ma anche l'inizio di una brillante carriera professionale.

