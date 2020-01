Giorno della memoria: al Titano una serata di musica e testimonianze

Al teatro Titano uno spettacolo musicale dedicato alla tradizione e alla cultura ebraica con l'Orchestra da camera dell'Istituto musicale sammarinese diretta dal maestro Massimiliano Messieri. Un momento per godere dell'arte musicale ma anche per riflettere sull'Olocausto, a poche ore dal Giorno della memoria. L'evento rientrava infatti tra le iniziative organizzate dagli Istituti culturali in occasione della ricorrenza. Nel corso dell'evento anche interventi, letture e testimonianze degli studenti della Scuola secondaria superiore dopo la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.