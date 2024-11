Gli angeli volano anche in galera

Teatro Carcere Emilia-Romagna in una chiesa alle Clavature di Bologna per uno spettacolo di Paolo Billi del Pratello. Ragazzi, scuole, attrici e spettatori intorno a un angelo ferito, ritrovato. Una creatura così lontana e diversa da suggestionare chiunque: siamo soccorritori o vessatori? Tutto nasce da un dipinto novecentesco di Simberg: l'angelo ferito portato dai barellieri. Un percorso creativo in diverse fasi performative culminate in una azione teatrale per gruppi limitati fuori dalla prigione... riparare: mettersi nei panni degli altri, tutti gli altri.