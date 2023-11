I "fantastici 4" del jazz di Carter in tour a Bologna

“Foursight”

Il Bologna Jazz Festival ancora una volta porta in Emilia Romagna un grandissimo musicista in formazione 4 che lascia spazio al talento solistico del miglior contrabbassista americano vivente: RON CARTER. Nato nel '37 a Fernadale - Missouri suona ormai da più di 70 anni! Dovette smettere di studiare violoncello nel '54 per questioni razziali abbandonò la filarmonica ma per fortuna esiste il jazz dagli anni Dieci (Carter è jazzista dal 1959). Il suo gruppo in “FOURSIGHT” lo circonda di sonorità fuori dal comune lasciando spazio allo strumento di Ron in espressioni cameristiche sublimi.