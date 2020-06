I film di Rai Cine-Play arrivano "LONTANO LONTANO"

Continua la rassegna di coproduzioni RAI con i film italiani in prima visione su piattaforma streaming programmati fino a luglio. RAIPLAY propone LONTANO LONTANO la favola romana ambientata a Trastevere tratta dal libro di Di Gregorio sui vecchi da pensionare dalla vita per andarsene LONTANO come fanno tutti i nostri anziani, ormai. Storie d'amicizia vera nel cuore di Roma ancora ci si parla tra Il Tevere e Porta Portese o nelle cittadine della campagna romana. Un trittico in 3 storie: Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sui 70, diversamente disastrati, che un giorno decidono di mollare il quartieri per andar fuori. All’estero, si, ma dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere. Il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo; Giorgetto, ultimo popolano di Roma, non sfanga la fine del mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, rivuole la sua gioventù dei lunghi viaggi senza meta e ritono. Sono tutti decisi a cambiare vita in modo inaspettato. 3 nomi per 3 personaggi in cerca d'attore (scelti dal regista e scrittore Gianni Di Gregorio a sua volta interprete dei suoi lungometraggi): ENNIO FANTASTICHINI nella sua ultima fatica cinematografica cui il film è dedicato. GIORGIO COLANGELI una faccia vera del nostro cinema e ROBERTO HERLITZKA, un gigante.

