I fratelli Fabrizi in comedy all'amatriciana

"L'acqua e la farina"

Un testo inedito e casereccio romanesco fino al midollo e così amabile da commuovere nel ricordo della Sòra Lella e di Aldo Fabrizi visti da dentro casa, in trattoria, vino e cucina, dal 1959 ristorante di figli e nipoti all'Isola Tiberina. In scena per le storie familiari inedite raccontate dall'oste di oggi e nipote di sangue Mauro Trabalza. Una visione intima dei gestori (figli e nipoti) che hanno aperto al pubblico le porte della celebre trattoria nel cuore di Roma conosciuta nel mondo per la genuinità e la qualità della cucina romana casalinga firmata dai Fabrizi in un libro edito da Giunti, “ANNAMO BENE”, con la prefazione di Carlo Verdone (il profumo dell'amatriciana della Lella arrivava anche sul set). Tanti ricordi e aneddoti di nonna e zio in un copione pieno di reminiscenze personali dei famigliari ad esempio in questo dialogo: “ vedi fratè, io e te sémo come L'ACQUA E LA FARINA - due cose diverse - che se le metti insieme...”, certo, risponde lui: “ damo vita ar pane: la cosa più bella al mondo”.