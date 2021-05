I "Mille" di Cesena nella storia

L'esordio del docu-film sui 1000 di Cesena nel nome dei Foo Fighters a cantare “Learn to Fly” è avvenuto al Festival del Cinema di Roma. ROCKIN'1000 distribuito da I WONDER è il lungometraggio nato in Romagna sull'impresa folle di far suonare il famoso pezzo a più di mille fun-musicisti insieme dal vivo per convincere Deve Grohl a venire in concerto qui. La cosa è avvenuta davvero e il movie cesenate la racconta attraverso gli occhi di chi ha sognato e compiuto l'impresa. Oltre 55 mln di appassionati, a oggi, hanno cliccato sulla performance all'unisono dal campo volo e dallo stadio smuovendo definitivamente l'interesse dei Foo Fighter dagli States verso l'Emilia Romagna. “WE ARE THE THOUSAND” è la testimonianza di un messaggio-miracolo musicale e di pace che continua...









Intervista ERCreativa con ANITA RIVAROLI Regista e sceneggiatrice