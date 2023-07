"Il caschetto e il ciuffo", un concerto per celebrare Little Tony e Raffaella Carà

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, e Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony.

A 10 anni dalla scomparsa di Little Tony San Marino celebra uno dei suoi figli prediletti e lo fa in una serata che lo unirà alla diva per eccellenza dello spettacolo italiano: Raffaella Carrà.

Sul palco del Campo Bruno Reffi i protagonisti saranno la San Marino Concert Band e Cristiana Ciacci, figlia di Antonio, che da anni porta avanti l'eredità artistica del padre con il progetto Little Tony Family.

L'evento di stasera, alle ore 21.15 e con ingresso gratuito, sarà diretto dal Maestro Dino Gnassi ed è stato anticipato nel pomeriggio da un incontro con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Il rapporto tra Little Tony e la Carrà risale già al 1962 e al 45 giri "Lo sai tu?" dove il cantante balla il twist con una giovane Raffaella ancora sconosciuta al grande pubblico. Per tutta l'estate i rotocalchi parleranno di una storia d'amore tra i due che questa sera rivivrà a San Marino.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, e Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony.