Marcello Mastroianni e Anita Ekberg

L'altra faccia di Fellini, il divo de “La dolce vita”, l'alter ego creativo del regista in “81/2” con la sua musa: Claudia Cardinale per sempre immerso nella Fontana di Trevi con Anita Ekberg: “Marcelloooo, come here!!!”. E poi c'è Sophia Loren: coppia divina. Marcello, nipote dello scultore Umberto e fratello di un grande montatore cinematografico, Ruggero Mastroianni. Marcello che ”La dolce vita” l'ha vissuta realmente sguazzandoci dentro come un eroe felliniano, bambino imbronciato.