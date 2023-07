Il Duomo come non si era mai visto

Visita immersiva della chiesa de' la “Madunina” (mai vista prima) a partire dal Museo diocesano nel DUOMO TIME WALK: una passeggiata multimediale con gli SMARTGLASS (occhiali virtuali). Un'escursione guidata (e vertiginosa), aumentata, per immagini e brevi video. I visori permettono una ricostruzione archeologica reale sovrapponendo informazioni digitali e architetture fisiche mostrando l'evoluzione storica del Duomo dove è avvenuta davvero. Dal Battistero alle Fonti in una ricostruzione fino all'età di Sant'Ambrogio delle facciate monumentali. Si parte dalle cave di Candoglia in Val D'Ossola (piattaforma e blocchi di marmo voluti dai Visconti a fine '300), Salita della Nivola, Meridiana, fino al Santo Chiodo. “Un approccio critico e ragionato” - dice l'arciprete Gianantonio Borgonovo dell'Area culturale - quando la tecnologia si mette al servizio della storia dell'uomo.