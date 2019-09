IL GIARDINO DELLA BELLEZZA di Città si farà

“GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE” scrivono le Monache dell'Adorazione Eucaristica note per la veste rossa e bianca con la croce sul petto cosi particolare simbolo di una lunga storia religiosa e di fede. Da anni le suore sono presenti sul Monte e da decenni nel Montefeltro oggi hanno case anche in Sudamerica e Stati Uniti. Suor Maria Gloria Riva, molto nota da noi, è la loro badessa. La madre e superiora è l'entusiasmo fatto persona che contagia... Speranza, gioia e preghiera insieme ai missionari giovanissimi adoratori dell'IGAM, hanno saputo coinvolgere, media, social e cuori, con tutto l'affetto per un luogo simbolico nel progetto HORTUS CONCLUSUS. Il giardino da abitare (arte, musica, spettacolo e silenzio) diverrà luogo aperto a tutti perché “la clausura non è proprio chiusura” , anzi! La storia di queste religiose lo prova. Il 12 ottobre (possibile accoglienza e pernottamento prenotando), festa di santa EDITH STAIN che “stava davanti a Dio per tutti”, 'happening'-evento al monastero per dimostrare la loro gratitudine alla gente tutta indistintamente.

