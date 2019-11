"IL GRIGIO", solitudinario, siamo noi

L'adattamento è di GIORGIO GALLIONE (conoscitore del mondo gaberiano ha lavorato su altri copioni con Bisio e Marcorè), gli arrangiamenti di Paolo Silvestri in 4 parti pianistiche, la supervisione della Fondazione Gaber da sempre attentissima a testi e canzoni del cantautore. La storia del GRIGIO (topo e uomo uniti nelle sfumature di colore...) pièce musicale a mo' di reading fatta di isolamento e solitudine cercati nella vita da animale e persona. 'SOLITUDINARIO' è l'individuo (uomotopo o topouomo) che adattandosi al vivere solitario ne fa una qualità indispensabile per sopravvivere: è tutta qui la trovata ironica di Gaber-Luporini, che Elio usa in modo surreale e demenziale senza negare se stesso. Lo spettacolo dopo 30 repliche, ogni volta, fa l'effetto di una performance stile “ incontro di boxe” - dice Elio – così, pensiamo, per il pubblico perché “IL GRIGIO” SIAMO NOI...

