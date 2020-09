"Il miracolo" di Vitali fa il pienone a Serravalle

Nel video le immagini della serata

Serata partecipata ieri al portico di Casa Laiala con la presentazione del libro di Stefano Vitali VIVO PER MIRACOLO. Il Centro Sociale Sant'Andrea di Serravalle ha fatto il tutto esaurito in sicurezza e distanziamento nello spazio incontri di VISIONI D'ESTATE 2020. Dibattito e tante domande dopo la presentazione e la testimonianza su guarigione e miracolo attributo alla beata Sandra Sabattini. L'autore a inoltre tracciato un bilancio di condivisone dalla malattia nel 2007 lungo13 anni di cammino nelle missioni della Comunità Papa Giovanni 23°. Vitali, ex presidente della Provincia di Rimini e già segretario di don Oreste Benzi, ha dialogato a lungo con il pubblico rispondendo personalmente alle curiosità di tanti cittadini intervenuti firmando, poi, con dedica molte copie del testo andato esaurito.

