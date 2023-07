Il premio Strega va a 'Come d'aria' di Ada d'Adamo, morta ad aprile

Ada d'Adamo vince il Premio Strega 2023 con 185 voti per il suo memoir Come D'Aria (Elliot). Al secondo posto Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), 170 voti e al terzo Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo), 75 voti. Al quarto posto Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi), 72 voti e al quinto Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori), 59 voti. A presiedere il seggio Mario Desiati, vincitore del PremioStrega 2022. Hanno votato in 561 su 660 aventi diritto, pari a circa l'85%.

Ha conquistato tutti Ada d'Adamo con il suo potente libro d'esordio Come D'Aria (Elliot) che l'ha portata alla vittoria del Premio Strega 2023 con 185 voti. La scrittrice e danzatrice, morta a 55 anni il primo aprile 2023, due giorni dopo essere entrata nella dozzina del più ambito riconoscimento letterario italiano, ha saputo della candidatura allo Strega l'ultimo giorno della sua vita. A ritirare il Premio il marito Alfredo Favi che commosso è riuscito a dire: "un premio inaspettato e meritato" e Loretta Santini , editrice della Elliot ha ringraziato "tutti quelli che hanno creduto in questo libro" rifiutato da molti editori.