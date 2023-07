Il primo rasta-film "one love" su Marley

Un artista rasta di pace. Bob Marley (interpretato da Kingsley Ben-Adir) musicista reggae noto pacificatore popolare. La storia parte dagli anni 70 delle session, concerti e sprazzi di vita giamaicana, dopo l'attentato fallito del 1976. Film girato nei luoghi reali dove era nato e aveva vissuto con la madre e la famiglia. Il posto dove cantava e giocava a pallone. ONE LOVE PEACE CONCERT in Giamaica lo spartiacque politico e spirituale. Scriveva: “Io non ho pregiudizi. Mio padre era bianco e nera mia madre. Mi chiamano mezzosangue, e non parteggio per nessuno. Dio mi ha creato, generandomi, sia dal bianco sia dal nero”.