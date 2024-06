Il rapper di Lego che canta

PIECE BY PIECE (regia del premio Oscar Morgan Neville), pezzo su pezzo, come si fa proprio con i mattoncini della LEGO per raccontare l'intera vita di WILLIAMS, un rapper da milioni di dischi (e dollari...). PHARRELL è un artista capace di innovare in modo creativo nel mondo della moda con la sua musica e le parole sfonda pure nel cinema sperimentale d'animazione. Il film è un ironico biopic molto americano pieno di slang metropolitano e bella musica di strada. PHARREL WILLIAMS è stato capace di essere ancora il bambino che gioca anche con la vita di tutti i giorni scrivendo sul suo profilo INSTAGRAM: “se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu!” - un grande! Capace di rimanere piccolo e semplice (curioso mai stupido o scontato). Il progetto cinematografico del lavoro coinvolge la LEGO attraverso il processo formativo dell'oggetto ludico perché da un mattoncino può scaturire il 'costruttore” di domani ( lo stesso artista ha una fondazione per i giovani statunitensi emarginati).