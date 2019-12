Il Servitore di Goldoni a Brighton tra due padroni

"West End - Rimini, il grande teatro da Londra“

Spettacolo basato su dialoghi e testi comici ambientato (trasposto dalla Venezia goldoniana) a Brighton nel 1963 con un mattatore ( nella storia, un disoccupato che ha 2 lavori... e 2 padroni: un gangster e un riccastro svampito) vero protagonista in scena: l'esilarante James Corden. Personaggio già notissimo in teatro a Londra. Attore televisivo e cinematografico di successo con il THE LATE LATE SHOW in tv e CATS di Tom Hopper al cine. La Commedia dell'Arte italiana settecentesca va a scuola di inglese anni Sessanta in una comedy demenziale a ritmo musicale rappresentata in tutta l'Inghilterra dal 2011 e a Broadway nel 2012 poi in Nuova Zelanda e Australia fino al 2014. A Rimini l'esperimento in lingua originale con sottotitoli in inglese proposto ancora una volta dal Cinetratrino TIBERIO è una novità e cade in occasione della terza tourée britannica dello spettacolo.

