Il 'VianDante': percorsi danteschi

“700DANTE” in un progetto regionale (tra Toscana e Romagna) turistico e sostenibile da gustare, guardare magari camminando, piano: SLOW secondo gli standard internazionali, italianissimo. In treno, a piedi, in bicicletta senza correre dalla tomba ravennate alla casa fiorentina nel nome della Commedia dantesca. Tipicità e qualità che fanno della storia il cardine dell'accoglienza. Ore dilatate... aperte alla poesia e all'avventura nel tempo della lentezza che ricorda il Medioevo e soprattutto Ravenna premiata quest'anno con il BEST IN TRAVEL 2021. Il percorso che fece tra Toscana e Romagna il Sommo Poeta durante l'esilio. Luoghi di bellezza scelti per la loro sostenibilità tra piccoli borghi, natura e paesaggio, la tradizione lunga 700 anni.

