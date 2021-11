Imparare a suonare con Pietrònik a San Marino

Pietrònik è chitarrista di razza cresciuto alla scuola riminese e riconosciuto internazionalmente per le capacità improvvisative e innovative ma su basi didattiche, tecniche e di studio, solidissime. Viene dal sinphonic metal contemporaneo e dalla musica moderna con tutte le influenze rock e classiche del caso (addirittura liriche e vocali con gli Ancient Bards di Daniele Mazza). Oggi insegna e propone didattica dello strumento con l' MMI (istituto moderno musicale) presente anche a San Marino. Controllo del suono e performance di gruppo sono parti fondamentali dell'OPEN TRAINING in Repubblica allo Skulls. Estrazioni musicali diverse e livelli differenti sono una ulteriore ricchezza per questi incontri artistici di confronto per tutti (principianti e affermati). Tra shred e melodica in prestigiose collaborazioni internazionali, Claudio, si giostra alla perfezione come ai tempi della sua prima gibson da ragazzo a Rimini quando non c'erano i social...

