"Impegno per il futuro e dono del presente": Eike Schmidt a San Marino per anniversario Unesco

Eike Schmidt in udienza dalla Reggenza

Il 7 luglio 2008 l’Unesco deliberò l’iscrizione del centro storico, Borgo Maggiore e il Monte Titano nella Lista dei Patrimonio dell’Umanità “impegno per il futuro e dono del presente” così il direttore della Galleria degli Uffizi "Testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente".

13 anni fa l'Unesco accese un riflettore sul Monte Titano e l'anniversario celebra quel sigillo dal richiamo globale. “Un patrimonio unico di cui tutti i sammarinesi sono custodi” così Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. La presenza dell'esperto d'arte di fama internazionale a dare profondità agli eventi celebrativi. Tra orgoglio e responsabilità, compito per il futuro e dono del presente, Schmidt in udienza parla di collaborazione future sullo sfondo di un paesaggio che idealmente unisce Firenze e San Marino, il cui legame si consolidò nell'aiuto dopo l'attentato terroristico passato alla storia come la strage di via dei Georgofili.









Nel rievocare l'intenso lavoro politico diplomatico che condusse al riconoscimento, la Segreteria agli Esteri richiama il valore profondamente identitario di San Marino che l'emergenza sanitaria - ricordano i Capi di Stato- ha reso più sentito "Che la politica di tutela diventi prioritaria nel nostro paese" l'auspicio del segretario Belluzzi.

Nel video l'intervista ad Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi ed al Segretario Belluzzi