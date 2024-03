In uno scambio epistolare l'essenza del dibattito culturale dell'Ottocento, tra San Marino e Romagna

Nel video l'intervista ad Alfredo Sansone, autore del libro, borsista di ricerca all’Istituto Italiano per la Storia Antica e in passato allievo della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese

Nel cuore del dibattito culturale della prima metà dell'Ottocento, presentato alla Reggenza l'ultimo libro dell'Università di San Marino. Una scambio di lettere che restituisce l'essenza del dibattito culturale della prima metà dell’Ottocento fra il Titano e la Romagna. Presentato alla Reggenza l’ultimo libro pubblicato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, a cura del Centro Sammarinese di Studi Storici.

“Amicizia ed erudizione” grazie alla pubblicazione e all’analisi di 130 lettere scambiate tra l’epigrafista e numismatico Bartolomeo Borghesi, che ha vissuto parte della sua vita in Repubblica, e Luigi Nardi, antiquario e teologo emerge l'aspetto umano di chi riuscì guardare dritto negli occhi la propria epoca Alfredo Sansone, borsista di ricerca all’Istituto Italiano per la Storia Antica e in passato allievo della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese.

Un’occasione di riflessione sul lavoro degli studiosi di domani: nella prefazione la docente universitaria Silvia Orlandi, si chiede cosa resterà degli scambi intellettuali dei nostri giorni, spesso affidati a posta elettronica, WhatsApp o social. Apparentemente fragile, la carta è ancora leggibile a secoli di distanza”.

Parlano di competenza scientifica e passione i Capitani Reggenti nel ricordare che I temi dell'impegno civile e del confronto sono entrambi aspetti che riteniamo importantissimi e più che mai contemporanei, in ogni tempo ogni individuo può lasciare traccia indelebile edificante, all'interno della collettività in cui vive ed opera”.

Nel video l'intervista ad Alfredo Sansone, autore del libro, borsista di ricerca all’Istituto Italiano per la Storia Antica e in passato allievo della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese,